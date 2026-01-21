Soirée Rai Salle de l’ Hexagone Autun
samedi 31 octobre 2026 · Salle de l' Hexagone · Autun
Informations pratiques
Autun
Soirée Rai
Salle de l’ Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Soirée et concert Rai avec au programme :
– Défilé oriental
– Concert live avec Cheb Nassim et Cheb Sidou
– DJ .
Salle de l’ Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 31 95 39 autunrunning@gmail.com
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English : Soirée Rai
L’événement Soirée Rai Autun a été mis à jour le 2026-09-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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