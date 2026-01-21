Soirée Rai Salle de l’ Hexagone Autun

samedi 31 octobre 2026 · Salle de l' Hexagone · Autun

Informations pratiques

Autun

Soirée Rai

Salle de l’ Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Soirée et concert Rai avec au programme :

– Défilé oriental

– Concert live avec Cheb Nassim et Cheb Sidou

– DJ .

Salle de l’ Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 31 95 39 autunrunning@gmail.com

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English : Soirée Rai

L’événement Soirée Rai Autun a été mis à jour le 2026-09-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II