Soirée Ramène ton vinyle à Mazé Mazé-Milon
Soirée Ramène ton vinyle à Mazé Mazé-Milon vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Ramène ton vinyle à Mazé
Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Soirée Ramène ton vinyle à Mazé
Soirée Ramène ton vinyle , soirée musicale participative
Tout public Sur réservation .
Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 60 19
English :
Bring your own vinyl » evening in Mazé
German :
Abend « Ramène ton vinyle » in Mazé
Italiano :
Serata « Bring your vinyl » a Mazé
Espanol :
Velada « Trae tu vinilo » en Mazé
L’événement Soirée Ramène ton vinyle à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou