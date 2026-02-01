Soirée rando raquettes et repas comtois La Chaux
Soirée rando raquettes et repas comtois
La Cernay Blanche La Chaux Doubs
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20 23:30:00
2026-02-20
A partir de 18h.
Organisé par le site nordique de la Cernay Blanche.
Promenade en raquettes ou à pied suivant enneigement (durée 2h), suivie d’un repas comtois convivial au gîte.
15€ adulte, 10€ (-12 ans)
Réservations avant la veille midi uniquement par téléphone. .
La Cernay Blanche La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 42 33 86 cernayblanche@gmail.com
