Soirée rando raquettes et repas comtois La Chaux

Soirée rando raquettes et repas comtois

La Cernay Blanche La Chaux Doubs

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 23:30:00

2026-02-20

A partir de 18h.

Organisé par le site nordique de la Cernay Blanche.

Promenade en raquettes ou à pied suivant enneigement (durée 2h), suivie d’un repas comtois convivial au gîte.

15€ adulte, 10€ (-12 ans)

Réservations avant la veille midi uniquement par téléphone. .

La Cernay Blanche La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 42 33 86 cernayblanche@gmail.com

