Soirée randonnée

Salle des fêtes Mièges Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

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Salle des fêtes Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 69 01 15

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English : Soirée randonnée

L’événement Soirée randonnée Mièges a été mis à jour le 2026-03-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA