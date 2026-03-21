Soirée randonnée Mièges
Soirée randonnée Mièges samedi 25 avril 2026.
Soirée randonnée
Salle des fêtes Mièges Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
.
Salle des fêtes Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 69 01 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée randonnée
L’événement Soirée randonnée Mièges a été mis à jour le 2026-03-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA