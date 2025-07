Soirée randos Salle des Fêtes Hontanx

Soirée randos Salle des Fêtes Hontanx jeudi 7 août 2025.

Soirée randos

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

L’association Hountans ente bibe vous attend pour une soirée sportive, avec deux boucles de randonnées (10 et 5 km), et gourmande, avec un repas qui vous permettra de bien reprendre vos forces !

Attention, pour pouvoir profiter du repas, il faudra réserver sa place avant le 3 Août !

L’association Hountans ente bibe vous attend pour une soirée sportive, avec deux boucles de randonnées, et gourmande, avec un repas qui vous permettra de bien reprendre vos forces !

Un premier départ de randonnée se fera à 18h30 pour une boucle de 10 km, puis un second départ aura lieu à 19h pour une boucle de 5 km.

Attention, pour pouvoir profiter du repas, il faudra réserver sa place avant le 3 Août ! .

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 13 47 hountansasso@yahoo.com

English : Soirée randos

The Hountans ente bibe association awaits you for an evening of sport, with two hiking trails (10 and 5 km), and gourmet delights, with a meal to help you regain your strength!

To enjoy the meal, please reserve your place before August 3!

German : Soirée randos

Der Verein Hountans ente bibe erwartet Sie zu einem sportlichen Abend mit zwei Wanderrouten (10 und 5 km) und zu einem kulinarischen Abend mit einem Essen, bei dem Sie Ihre Kräfte wieder sammeln können!

Achtung: Um das Essen genießen zu können, müssen Sie Ihren Platz vor dem 3. August reservieren!

Italiano :

L’associazione Hountans ente bibe vi aspetta per una serata all’insegna dello sport, con due circuiti di camminata (10 e 5 km), e del cibo, con un pasto che vi accompagnerà!

Per godere del pasto, prenotate il vostro posto prima del 3 agosto!

Espanol : Soirée randos

La asociación Hountans ente bibe le espera para una tarde de deporte, con dos circuitos a pie (10 y 5 km), y comida, ¡con un ágape para no parar!

Para disfrutar de la comida, ¡reserva tu plaza antes del 3 de agosto!

L’événement Soirée randos Hontanx a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Landes d’Armagnac