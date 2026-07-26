Soirée randos Salle des Fêtes Hontanx

Informations pratiques

Hontanx

Soirée randos

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’association Hountans ente bibe vous attend pour une soirée sportive, avec deux boucles de randonnées (10 et 5 km), et gourmande, avec un repas qui vous permettra de bien reprendre vos forces !

Attention, pour pouvoir profiter du repas, il faudra réserver sa place avant le 1er Août !

L’association Hountans ente bibe vous attend pour une soirée sportive, avec deux boucles de randonnées, et gourmande, avec un repas qui vous permettra de bien reprendre vos forces !

Un premier départ de randonnée se fera à 18h30 pour une boucle de 10 km, puis un second départ aura lieu à 19h pour une boucle de 5 km.

Attention, pour pouvoir profiter du repas, il faudra réserver sa place avant le 1er Août ! .

Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 13 47 hountansasso@yahoo.com

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English : Soirée randos

The Hountans ente bibe association invites you to an evening of sports—featuring two hiking loops (10 and 5 km)—and good food, with a meal that will help you recharge your energy!

Please note: To enjoy the meal, you must reserve your spot before August 1!

L’événement Soirée randos Hontanx a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Landes d’Armagnac