Soirée randos Salle des Fêtes Hontanx
jeudi 6 août 2026 · Salle des Fêtes · Hontanx
Informations pratiques
Hontanx
Soirée randos
Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’association Hountans ente bibe vous attend pour une soirée sportive, avec deux boucles de randonnées (10 et 5 km), et gourmande, avec un repas qui vous permettra de bien reprendre vos forces !
Attention, pour pouvoir profiter du repas, il faudra réserver sa place avant le 1er Août !
L’association Hountans ente bibe vous attend pour une soirée sportive, avec deux boucles de randonnées, et gourmande, avec un repas qui vous permettra de bien reprendre vos forces !
Un premier départ de randonnée se fera à 18h30 pour une boucle de 10 km, puis un second départ aura lieu à 19h pour une boucle de 5 km.
Attention, pour pouvoir profiter du repas, il faudra réserver sa place avant le 1er Août ! .
Salle des Fêtes 26 route du Pont des Nasses Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 13 47 hountansasso@yahoo.com
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English : Soirée randos
The Hountans ente bibe association invites you to an evening of sports—featuring two hiking loops (10 and 5 km)—and good food, with a meal that will help you recharge your energy!
Please note: To enjoy the meal, you must reserve your spot before August 1!
L’événement Soirée randos Hontanx a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Landes d’Armagnac