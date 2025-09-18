Soirée rap back to block #2 FIAP Paris Paris
Le FIAP Paris et LM Industry vous donnent rendez-vous pour une soirée rap unique qui mettra à l’honneur des artistes prometteurs de la scène actuelle. Venez découvrir des performances variées et vibrer sur des sons rap et hip-hop tout au long de la soirée.
Au programme :
- 19h30 – 20h00 : Accueil & DJ Elcko
- 20h00 – 22h00 : Cypher Collectif (Grünt)
- 22h15 – 22h30 : DJ Elcko – Clôture festive
Une soirée pour découvrir, partager et soutenir la culture urbaine dans un cadre convivial et inspirant.
Jeudi 18 septembre | 19h30 – 22h30
Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
gratuit
Sur inscription :
Public jeunes et adultes.
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr