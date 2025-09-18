Soirée rap back to block #2 FIAP Paris Paris

Soirée rap back to block #2 FIAP Paris Paris jeudi 18 septembre 2025.

Le FIAP Paris et LM Industry vous donnent rendez-vous pour une soirée rap unique qui mettra à l’honneur des artistes prometteurs de la scène actuelle. Venez découvrir des performances variées et vibrer sur des sons rap et hip-hop tout au long de la soirée.

Au programme :

19h30 – 20h00 : Accueil & DJ Elcko

Accueil & DJ Elcko 20h00 – 22h00 : Cypher Collectif (Grünt)

Cypher Collectif (Grünt) 22h15 – 22h30 : DJ Elcko – Clôture festive

Une soirée pour découvrir, partager et soutenir la culture urbaine dans un cadre convivial et inspirant.

Jeudi 18 septembre | 19h30 – 22h30

______________________________________________________________________

Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

communication@fiap.fr

Le FIAP donne vie à vos idées !

FIAP Paris x LM Industry – Back to block #2

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h30 à 22h30

gratuit

Sur inscription :

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-18T22:30:00+02:00

fin : 2025-09-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-18T19:30:00+02:00_2025-09-18T22:30:00+02:00

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr