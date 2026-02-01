Soirée rap et hip-hop FIAP Paris Paris
Soirée rap et hip-hop FIAP Paris Paris jeudi 26 février 2026.
Le hip-hop est à l’honneur au FIAP !
En collaboration avec L.M Industry, nous vous invitons à une soirée hip-hop d’anthologie.
Au programme : DJ set, showcases, freestyle collectif (ouvert à tous), danse hip-hop.
Envie de passer sur scène lors de cette soirée ?
Par mail uniquement : inscription@fiap.fr
Date | Jeudi 26 février 2026
Heure | 19h30 – 22h30
Lieu | 30 Rue Cabanis, 75014 Paris
FIAP Paris x LM Industry – Back to the block #3.
Le jeudi 26 février 2026
de 19h30 à 22h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-26T20:30:00+01:00
fin : 2026-02-26T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-26T19:30:00+02:00_2026-02-26T22:30:00+02:00
FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
Afficher la carte du lieu FIAP Paris et trouvez le meilleur itinéraire