Soirée rap

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Documentaire suivi de concerts.

18H DOCUMENTAIRE REINES POUR L’AMOUR DU RAP





20H30 MILI MILI*

Comme disait la grand-mère de Ludo: ah bah le rap ça dénonce hein!

21H SARAH OUACH*

Sarah Ouach c’est du rap Boom Bap qui oscille entre force sensible, sourire en coin et colère.

Elle pose le constat qu’habiter ce monde ça demande un équilibre qui parfois tangue.

https://www.instagram.com/sarah_ouach_music/



21H30 OPEN MIC* *DISQUAME AUX PLATINES

Rappeur, beatmaker et écrivain. Une plume au vitriol, un son brut et authentique.

Je tisse des ponts entre introspection et rébellion, entre poésie et rage. 6 .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

English :

Documentary followed by concerts.

German :

Dokumentarfilm mit anschließenden Konzerten.

Italiano :

Documentario seguito da concerti.

Espanol :

Documental seguido de conciertos.

L’événement Soirée rap Najac a été mis à jour le 2025-11-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)