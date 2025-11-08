Soirée rap Espace Benoîte Groult Quimperlé

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-08 20:30:00

Préparez-vous à une soirée rap exceptionnelle ! L’Espace Benoîte‑Groult accueille un concert qui promet de faire vibrer ses murs. Les noms des artistes seront connus au dernier moment… mais attendez-vous à des beaux noms de la scène émergente, du flow, de l’énergie, et une ambiance survoltée.

Curieux·ses ? Venez découvrir par vous-même !

Tous publics.

En vente sur billetweb.fr et dans les bureaux de l’office de tourisme Quimperlé les rias.

En partenariat avec l’association Amicis. .

