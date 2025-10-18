Soirée RAP Rap Sound System Militant Melle

Café du Boulevard Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Trois fois par an, le Café du Boulevard accueille une soirée dédiée au Rap. Organisée en partenariat avec PeopleKonsion, elle est programmée par le rappeur Skalpel, installé en mellois.

À 20h, c’est le lancement du Sound System, le temps de dîner pour ceux qui le souhaitent ; à 21h, la programmation live. Et à l’issue de celle-ci, c’est OPEN MIC, la possibilité à tous les rappeurs présents, qu’ils soient programmés ou non, de prendre le micro et de livrer leurs textes !

skalpel3000@yahoo.fr

Le Café propose de la restauration, pensez à réserver !

05 49 27 01 28 .

Café du Boulevard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28

