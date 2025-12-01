Soirée raquette et fondue Foncine-le-Haut

Soirée raquette et fondue

Refuge Chez Valentin Foncine-le-Haut Jura

Tarif : 27 – 27 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Au départ du refuge Chez Valentin, randonnée nocturne en raquettes à neige encadrée par les moniteurs de l’ESF de Foncine-le-Haut, à la découverte des paysages enneigés du Jura la forêt, les traces d’animaux et les petites curiosités locales qui font le charme de la région… avant de savourer une délicieuse fondue dans un refuge à l’ambiance chaleureuse.

Par manque de neige, la sortie nocturne est maintenue et se fait à pied.

Apporter une lampe frontale et son matériel.

Le tarif comprend 2h de balade encadrée et le repas accompagné d’un verre de vin chaud ou d’une boisson pour les enfants.

Inscription au bureau de l’ESF ou par mail. .

Refuge Chez Valentin Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 38 40 14 esf.foncine@orange.fr

