Soirée raquettes Montbenoît

Soirée raquettes
Salle des Fêtes Montbenoît Doubs
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
2026-02-07
A partir de 18h.
Organisée par les Troubadours Saugets.
Venez marcher en raquettes dans la nuit sur 2 parcours de 5 et 8 km. Puis vous vous réchaufferez à partir de 20h45 autour d’un bon repas (repas adulte soupe aux pois, jambon à l’échalotte riz, fromage, dessert et café. Vin compris). Prévoir du matériel (raquettes et lampes frontales). Manifestation maintenue même si manque de neige.
14€ pour le repas adulte, 7€ pour le repas enfant (sac pique-nique), accès libre pour la promenade.
Réservations auprès des membres jusqu’au 30 janvier. .
Salle des Fêtes Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 49 48 46
