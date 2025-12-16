Soirée raquettes

Montbenoît

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

2026-02-07

A partir de 18h.

Organisée par les Troubadours Saugets.

Venez marcher en raquettes dans la nuit sur 2 parcours de 5 et 8 km. Puis vous vous réchaufferez à partir de 20h45 autour d’un bon repas (repas adulte soupe aux pois, jambon à l’échalotte riz, fromage, dessert et café. Vin compris). Prévoir du matériel (raquettes et lampes frontales). Manifestation maintenue même si manque de neige.

14€ pour le repas adulte, 7€ pour le repas enfant (sac pique-nique), accès libre pour la promenade.

Réservations auprès des membres jusqu’au 30 janvier. .

Salle des Fêtes Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 49 48 46

