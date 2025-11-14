Soirée Ravel tes paillettes : une soirée festive et inclusive ! Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

Le Centre Paris Anim’ (CPA) Maurice Ravel est

géré depuis 2006 par la Ligue de l’enseignement dans le cadre

d’une délégation de service public de la Ville de Paris. Ouvert à toutes

et à tous, cet équipement jeunesse a pour but de favoriser la découverte

et l’apprentissage par la pratique d’activités culturelles, artistiques,

sportives et de loisirs. Le CPA Maurice Ravel est également un centre social et un centre culturel.

Soirée Ravel tes paillettes, samedi 14 novembre de 19h30 à 22h30.

Evénement gratuit et ouvert à toustes.

Dans le cadre de la 5e édition du Festival des Fiertés organisé par les mairies du 12e, 13e et 14e arrondissements, l’équipe du

CPA Maurice Ravel vous invite à venir faire la fête le vendredi 14 novembre à

partir de 19h30 dans la galerie du centre.

La soirée débutera par une

initiation au voguing, danse queer incontournable des luttes LGBTQIA+, animée par Lilpop et ses élèves, et se

poursuivra par un DJ set ambiance disco/funk. Une occasion de briller, de danser et de célébrer les fiertés dans une ambiance conviviale et bienveillante !

Si comme

nous, vous militez pour l’inclusivité, vous aimez les paillettes, la musique disco et vous déhancher sur le

dancefloor, cette soirée est faite pour vous !

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

+33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel