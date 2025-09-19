Soirée | Rdv à dix huîtres heures Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet
Soirée | Rdv à dix huîtres heures Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet vendredi 19 septembre 2025.
Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-19
Une sélection de plats Terre et Mer. .
