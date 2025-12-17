Soirée RDV Burgers Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Soirée RDV Burgers Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 30 janvier 2026.
Soirée RDV Burgers
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 17:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Régalez-vous lors de cette soirée burgers, sur réservation. .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
English :
L’événement Soirée RDV Burgers Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2025-12-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE