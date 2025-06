Soirée RDV insolite du PlanB / Chantons ! Café-épicerie du PLAN B La Turballe 5 juillet 2025 18:30

Loire-Atlantique

Cette petite voix en nous qui rêve de chanter… Et si, pour une soirée, nous la laissions s’exprimer ensemble, en chœur et en cœur, encore et en corps !?

Dans une ambiance chaleureuse et festive, rejoignez-nous pour un moment de pur partage musical ! Portés par la fougue et l’énergie complice d’un accordéoniste et d’une saxophoniste, reprenons en chœur les grands tubes d’hier et d’aujourd’hui, de Dalida à Zaho en passant par Piaf et Goldman, ces chansons qui nous rassemblent et nous font vibrer.

Que vous aimiez chanter à tue-tête ou simplement profiter de la magie du live, venez partager une expérience joyeuse et fédératrice unique, où la musique se vit et sechante ensemble !

18H30 Concert des Chorales du Plan B et du Pisse mémé (La Roche Bernard) Mémé dans les orties

20H30 Karaoké Live Chantons Ensemble ! avec Les Shoeshoe’s .

