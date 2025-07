Soirée Récup’de créateurs au château Hourtin-Ducasse Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur

Château Hourtin-Ducasse 3 route de la Chatole Saint-Sauveur Gironde

2025-07-16 12:00:00

2025-07-16 21:00:00

Participez à une journée placée sous le signe de la créativité et du recyclage avec des artistes et artisans qui donnent une seconde vie aux matériaux.

Matthieu Sené (Hu/Lie) exposera ses œuvres et proposera chaque heure un atelier sensoriel en binôme Observer sans voir , pour découvrir l’art les yeux bandés (réservation obligatoire).

Vous y trouverez

Objets pratiques créés à partir de matériaux récupérés

Créations en résine, décoration et arts de la table

Bijoux et décorations en verre recyclé

Créations à partir de vaisselle ancienne

Lampes, verres et jardins d’intérieur issus de bouteilles recyclées

Ateliers et livres de coloriage lavables pour enfants

La journée sera animée par de la musique classique.

Dégustation de nos vins, rouges, rosé, et de notre spiritueux noGGIN autour de quelques gourmandises. .

