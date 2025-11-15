Soirée Reggae Dancehall number TWO La Base Bar restaurant Valence
Soirée Reggae Dancehall number TWO
La Base Bar restaurant 60 rue des Alpes Valence Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15
Organisé par l’Association Nos Amis d’En Face et un groupe d’artistes Family West Sound de Valence.
La Base Bar restaurant 60 rue des Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 23 78 76
English :
Organized by the Association Nos Amis d’En Face and a group of Family West Sound artists from Valence.
German :
Organisiert von der Association Nos Amis d’En Face und einer Künstlergruppe Family West Sound aus Valence.
Italiano :
Organizzato dall’Associazione Nos Amis d’En Face e da un gruppo di artisti Family West Sound di Valence.
Espanol :
Organizado por la Asociación Nos Amis d’En Face y un grupo de artistas de Family West Sound de Valence.
