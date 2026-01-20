Soirée Reggae Dub Before by ZEZ + Lidiop + Mahom ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Soirée Reggae Dub Before by ZEZ + Lidiop + Mahom

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:30:00

fin : 2026-02-14 02:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Echo System propose une soirée dédiée aux cultures reggae et dub. La nuit démarre avec un before selecta signé ZEZ, se poursuit avec le reggae aux influences afro de Lidiop, porté par la voix et la guitare, avant de s’achever avec le live électro-dub de MAHOM. Une date pensée pour celles et ceux qui aiment les basses, le live et les sélections soignées. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Reggae Dub Before by ZEZ + Lidiop + Mahom

L’événement Soirée Reggae Dub Before by ZEZ + Lidiop + Mahom Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE