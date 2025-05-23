Soirée Reggae Dub Salle des fêtes Sainte-Néomaye
Soirée Reggae Dub Salle des fêtes Sainte-Néomaye samedi 25 avril 2026.
Soirée Reggae Dub
Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Carte blanche au collectif « DANISI HI-FI »
Evènement sonorisé par Eskifaia
2 scoops en extérieur en soirée, puis 6 scoops en intérieur à la tombée de la nuit.
Au programme du roots, du dub, du stepper, du digital,…
Bar, snack sur place .
Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 57 13 accueil.mairie@sainte-neomaye.fr
English : Soirée Reggae Dub
German : Soirée Reggae Dub
Italiano :
Espanol : Soirée Reggae Dub
L’événement Soirée Reggae Dub Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Haut Val De Sèvre