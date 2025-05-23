Soirée Reggae Dub Salle des fêtes Sainte-Néomaye

Soirée Reggae Dub

Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Carte blanche au collectif « DANISI HI-FI »

Evènement sonorisé par Eskifaia

2 scoops en extérieur en soirée, puis 6 scoops en intérieur à la tombée de la nuit.

Au programme du roots, du dub, du stepper, du digital,…

Bar, snack sur place .

Salle des fêtes Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 57 13 accueil.mairie@sainte-neomaye.fr

English : Soirée Reggae Dub

German : Soirée Reggae Dub

Italiano :

Espanol : Soirée Reggae Dub

L’événement Soirée Reggae Dub Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Haut Val De Sèvre