Soirée Reivax Saint-Quentin

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

L’association Reivax invitent les Garçons Bouchers à la Manufacture

L’association Reivax s’installe à la Manufacture et vous propose trois groupes incontournables de la scène punk française.

Les Garçons Bouchers

Groupe phare de la scène rock alternative française, Les Garçons Bouchers poursuivent leur tournée Tchao François pour offrir un mélange unique de punk, rock et chansons françaises. Avec leur énergie débordante et leurs textes acerbes, ils rendent hommage à leur mentor, François Hadji-Lazaro, tout en continuant à secouer le public avec leur style inimitable et leurs riffs percutants. Une tournée à ne pas manquer pour les amateurs de musique engagée et festive !

Guerilla Poubelle

Préparez-vous à vivre une soirée explosive avec Guerilla Poubelle, groupe iconique de punk français. Avec leur énergie débordante et leurs textes percutants, les Guerilla Poubelle vont secouer la scène et offrir une performance digne de son répertoire engagé. Si vous êtes fan de punk, de rythmes effrénés et de paroles qui décoiffent, ce concert est fait pour vous !

Navarro

Navarro, groupe de punk-rock français, est reconnu pour son style énergique et son attitude sans compromis. Avec des riffs percutants et des textes empreints de rébellion, ils mélangent habilement punk, rock et une dose de ska pour offrir une expérience musicale explosive. Leur scène est un terrain de jeu idéal pour les fans de son brut et de révolte joyeuse !

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

