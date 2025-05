Soirée relaxation au féminin – Domaine Santalou Saint-Paul-Trois-Châteaux, 19 juin 2025 18:30, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Drôme

Soirée relaxation au féminin Domaine Santalou 1665, Route de la Garde Adhémar Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19 22:30:00

Date(s) :

2025-06-19

Une soirée enveloppante, vibrante et profondément relaxante vous attend mesdames ! Un moment unique au bord de la piscine en ce début de soirée étoilée.

Domaine Santalou 1665, Route de la Garde Adhémar

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 34 45 23 lesguidancesdoona@gmail.com

English :

An enveloping, vibrant and deeply relaxing evening awaits you ladies! A unique moment by the pool on this starry early evening.

German :

Ein umhüllender, vibrierender und zutiefst entspannender Abend erwartet Sie, meine Damen! Ein einzigartiger Moment am Pool an einem frühen, sternenklaren Abend.

Italiano :

Una serata avvolgente, vibrante e profondamente rilassante attende le signore! Un momento unico a bordo piscina in una serata stellata.

Espanol :

¡Les espera una velada envolvente, vibrante y profundamente relajante, señoras! Un momento único junto a la piscina en una noche estrellada.

