Soirée « Relaxation sonore » Marans
1 quai Georges Clémenceau Marans Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-10-07 18:45:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07
Participez à un moment de relaxation sonore avec Florence Vivet, Corps & Esprit, praticienne en soins sonores et énergétiques.
Pour adultes, réservation par téléphone.
.
1 quai Georges Clémenceau Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 73 61
English :
Enjoy a moment of sound relaxation with Florence Vivet, Corps & Esprit, sound and energy practitioner.
For adults, please reserve by phone.
German :
Nehmen Sie an einem Moment der Klangentspannung mit Florence Vivet, Corps & Esprit, Praktikerin für Klang- und Energiepflege, teil.
Für Erwachsene, Reservierung per Telefon.
Italiano :
Godetevi un momento di relax sonoro con Florence Vivet, Corps & Esprit, terapeuta del suono e dell’energia.
Per gli adulti, prenotare per telefono.
Espanol :
Disfrute de un momento de relajación sonora con Florence Vivet, Corps & Esprit, terapeuta de sonido y energía.
Para adultos, reservar por teléfono.
