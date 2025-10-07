Soirée « Relaxation sonore » Marans

Soirée « Relaxation sonore » Marans mardi 7 octobre 2025.

Soirée « Relaxation sonore »

1 quai Georges Clémenceau Marans Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 18:45:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Participez à un moment de relaxation sonore avec Florence Vivet, Corps & Esprit, praticienne en soins sonores et énergétiques.

Pour adultes, réservation par téléphone.

.

1 quai Georges Clémenceau Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 73 61

English :

Enjoy a moment of sound relaxation with Florence Vivet, Corps & Esprit, sound and energy practitioner.

For adults, please reserve by phone.

German :

Nehmen Sie an einem Moment der Klangentspannung mit Florence Vivet, Corps & Esprit, Praktikerin für Klang- und Energiepflege, teil.

Für Erwachsene, Reservierung per Telefon.

Italiano :

Godetevi un momento di relax sonoro con Florence Vivet, Corps & Esprit, terapeuta del suono e dell’energia.

Per gli adulti, prenotare per telefono.

Espanol :

Disfrute de un momento de relajación sonora con Florence Vivet, Corps & Esprit, terapeuta de sonido y energía.

Para adultos, reservar por teléfono.

L’événement Soirée « Relaxation sonore » Marans a été mis à jour le 2025-08-19 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin