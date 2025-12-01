Soirée remise des prix concours de nouvelles 2025 Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Soirée remise des prix concours de nouvelles 2025

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

REMISE des prix concours de nouvelles

mercredi 10 décembre 18h à 20h

(ouverture limitée à l’événement. Pas de prêts et de retours de documents)

en présence des lauréats

Une lecture des trois nouvelles gagnantes sera faite par les participants de l’atelier d’écriture Osez écrire!

L’occasion de clôturer la journée anniversaire de la médiathèque! .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

