Soirée remise des prix concours de nouvelles 2025 Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour
Soirée remise des prix concours de nouvelles 2025 Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour mercredi 10 décembre 2025.
Soirée remise des prix concours de nouvelles 2025
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
Date(s) :
2025-12-10
REMISE des prix concours de nouvelles
mercredi 10 décembre 18h à 20h
(ouverture limitée à l’événement. Pas de prêts et de retours de documents)
en présence des lauréats
Une lecture des trois nouvelles gagnantes sera faite par les participants de l’atelier d’écriture Osez écrire!
L’occasion de clôturer la journée anniversaire de la médiathèque! .
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr
English : Soirée remise des prix concours de nouvelles 2025
L’événement Soirée remise des prix concours de nouvelles 2025 Saint-Amour a été mis à jour le 2025-11-27 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA