Soirée remix Disco

La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Retour vers le passé. Enfilez vos plus beau habits pour remonter au temps du disco. La guinguette la ballu a invité DJ Nassd pour une soirée sous le signe de la bonne ambiance et de la dance.

Retour vers le passé. Enfilez vos plus beau habits pour remonter au temps du disco. La guinguette la ballu a invité DJ Nassd pour une soirée sous le signe de la bonne ambiance et de la dance. .

La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 01 09 freddypavy@orange.fr

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English : Soirée remix Disco

Back to the past. Put on your best clothes and step back in time to disco. The guinguette la ballu has invited DJ Nassd for an evening of good vibes and dancing.

L’événement Soirée remix Disco Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Thouarsais