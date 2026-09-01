Informations pratiques

Altkirch

Soirée rencontre

2 Boulevard Clémenceau Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Un documentaire bouleversant sur l’amour familial, la maladie et le choix intime de la fin de vie.

Documentaire

Réalisé par Anne LORRIÈRE

Anne Lorrière décide de prendre sa caméra pour filmer ses deux sœurs et leur mère, toutes trois confrontées à une même maladie : la sclérose en plaques.

À travers ce documentaire, la réalisatrice crée un espace lumineux d’amour, d’écoute et de partage, où chacune cherche son propre chemin tout en apprenant à accepter celui des autres. Jusqu’à la décision intime et ultime de leur mère.

De la poussière dans les yeux met en lumière la force des liens familiaux et aborde avec délicatesse, mais sans détour, la question du choix de la fin de vie.

En présence d’Anne LORRIÈRE, réalisatrice.

Avec la participation de Mme Corinne SCHNEIDER, représentante de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité – antenne du Haut-Rhin. .

2 Boulevard Clémenceau Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 27 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A deeply moving documentary about family love, illness, and personal choices regarding the end of life.

L’événement Soirée rencontre Altkirch a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau