Courtenay

Soirée rencontre de l’association Au Cœur des Massaï

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Ruche Éco accueille l’association “Au Cœur des Massaï” pour une soirée exceptionnelle de découverte et de partage. Près de 60 personnes sont attendues pour cette rencontre dédiée à la découverte du peuple Massaï, de son mode de vie, de ses traditions et des réalités du quotidien au Kenya.

La Ruche Éco accueille l’association “Au Cœur des Massaï” pour une soirée exceptionnelle de découverte et de partage. Près de 60 personnes sont attendues pour cette rencontre dédiée à la découverte du peuple Massaï, de son mode de vie, de ses traditions et des réalités du quotidien au Kenya.

Une soirée pour comprendre, échanger… et peut-être s’engager. 10 .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69

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English :

La Ruche Éco welcomes the association ?Au C?ur des Massaï? for an exceptional evening of discovery and sharing. Around 60 people are expected to attend this event dedicated to discovering the Massai people, their way of life, their traditions and the realities of everyday life in Kenya.

L’événement Soirée rencontre de l’association Au Cœur des Massaï Courtenay a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO