Soirée rencontre et dégustation Saumur

Soirée rencontre et dégustation

Château de Saumur Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18 21:30:00

2025-07-18

Avec Haroon Rahimi, vigneron afghan, et l’artiste Rada Akbar

Le temps d’une soirée, Haroon Rahimi et Rada Akbar vous convient à un voyage au cœur de l’Afghanistan, entre liberté, exil et création. Installé en Alsace depuis 2016, Haroon Rahimi a fui son pays natal face aux violences des Talibans. Depuis 2023, il cultive sa passion au domaine Harjane, où il fait résonner son histoire à travers le vin : J’ai voulu mettre l’Afghanistan dans les bouteilles . Aux côtés de Rada Akbar, artiste visuelle afghane en exil, ils donnent voix à leurs œuvres, à leur parcours et à leur vision de la liberté. Une rencontre vibrante, portée par la force de la création artistique.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 18 juillet 2025 de 19h30 à 21h30. .

Château de Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

An evening of encounters and tastings

With Afghan winemaker Haroon Rahimi and artist Rada Akbar

German :

Abendliche Begegnung und Verkostung

Mit Haroon Rahimi, einem afghanischen Winzer, und der Künstlerin Rada Akbar

Italiano :

Una serata di incontri e degustazioni

Con Haroon Rahimi, enologo afghano, e l’artista Rada Akbar

Espanol :

Una velada de encuentros y degustaciones

Con Haroon Rahimi, enólogo afgano, y la artista Rada Akbar

