Soirée rencontre et échanges Rochejean

Ferme La Batailleuse Rochejean Doubs
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Organisée par la Bibliothèque de Montperreux et la Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet Oye-et-Pallet
Soirée autour du livre la Batailleuse . L’occasion de rencontrer Miléna Francioli et Matthieu Prégniard, et d’échanger avec eux autour de leur livre, qui retrace l’histoire de la Batailleuse, ce lieu du Haut-Doubs qui concilie centre d’accueil et ferme productive.
Un témoignage inspirant d’une belle aventure humaine ! .
Ferme La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
