Soirée Rencontre photographique (La Baignoire d’Archimède) Brive-la-Gaillarde

21 Rue du Lt Colonel Farro Brive-la-Gaillarde Corrèze

Les éditions Delpire&co ont accepté un partenariat avec La Baignoire d’Archimède pour coordonner une exposition du projet Echos du photographe Stephen Dock avec deux temps forts en présence de ce dernier puis de la directrice éditoriale Emmanuelle Kouchner.

Exposition et rencontres à la librairie .

