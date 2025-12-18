Soirée rencontre Pour de nouveaux états généraux de la culture – la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau

Soirée rencontre Pour de nouveaux états généraux de la culture – la Fabrick

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

La FABRICK

Soirée rencontres, débats, échanges au théâtre de la Fabrick

VENDREDI 16 JANVIER à 18h30

POUR de NOUVEAUX Etats généraux de la culture !

Impulsée par la Cie Création éphémère

Les mobilisations grandissantes initiées par des artistes, élus et acteurs culturels témoignent de l’urgence ressentie partout à construire un nouveau rapport de force. Les politiques publiques de la culture sont en danger et avec elles cette composante fondatrice de la démocratie que sont l’art et la création. La culture est au cœur d’une bataille intense dont les enjeux sont la liberté de création, la rencontre et le vivre ensemble. Partout en France des temps d’échanges, de paroles, de débats s’organisent autour de ces enjeux vitaux pour nous qui œuvrons dans le domaine de la culture, mais aussi pour des millions de femmes, d’hommes et de la jeunesse privés d’une culture libre et émancipatrice.

Nous vous invitons donc à venir écouter et débattre ensemble à ce premier rendez-vous dans l’Aveyron, afin de constituer un groupe de réflexions qui sera animé par des artistes et acteurs culturels de la région.

Notre mouvement s’inscrit dans le sillage des premiers Etats généraux de la Culture et des premières rencontres d’Avignon. Il n’entend pas reproduire ce qui a été fait, mais y prendre appui et inventer une forme d’action contemporaine pour défendre et promouvoir la culture en partage.

La culture est au cœur d’une bataille intense dont les enjeux sont la liberté de création, la rencontre et le vivre ensemble, la représentation et l’appropriation de notre histoire, de notre présent et de notre avenir, en un mot l’émancipation humaine.

Nous initions un mouvement pour la culture dans la société. Un mouvement à construire au cœur de nos réalités, appelant les citoyenne et citoyens à s’en saisir, à s’y investir, à le faire vivre, ensemble ; Un mouvement commun qui cherche à promouvoir

la culture non pas comme une donnée monolithique mais comme un bien commun en perpétuelle construction.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie T 05 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

https://www.creation-ephemere.com/creation-ephemere–actualite.html .

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

