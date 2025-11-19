Soirée rencontre Association Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn
Soirée rencontre
Association Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Dans le cadre de la 28ème édition du Festisol Environnement et Droits des Peuples , l’association du Savoir Partagé vous propose une soirée-rencontre sur le thème de la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA). Discussions et table-ronde menées par le Collectif SSA des Gaves et autour du film Manger, c’est Politique de Laura Cazador qui sera projeté à cette occasion.
Ouvert à tous ! .
Association Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festisol.bearndesgaves@gmail.com
