Soirée rencontre Val de Louyre et Caudeau

Soirée rencontre

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Le comité des fêtes de St Laurent des Bâtons vous propose une nouvelle soirée rencontre vendredi 7 novembre à partir de 19 heures à la salle de convivialité.

Food Truck sur place.

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 32 86 93

English : Soirée rencontre

The Comité des fêtes de St Laurent des Bâtons invites you to another get-together on Friday November 7, starting at 7pm in the Salle de Convivialité.

Food Truck on site.

German : Soirée rencontre

Das Festkomitee von St Laurent des Bâtons lädt am Freitag, den 7. November, ab 19 Uhr im Salle de convivialité zu einem neuen Begegnungsabend ein.

Food Truck vor Ort.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di St Laurent des Bâtons organizza un altro incontro venerdì 7 novembre, a partire dalle 19.00, nella Salle de Convivialité.

Food Truck sul posto.

Espanol : Soirée rencontre

La comisión de fiestas de St Laurent des Bâtons organiza un nuevo encuentro el viernes 7 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en la Sala de Convivencia.

Food Truck in situ.

