Soirée rencontres amicale au restaurant l’Osmose Restaurant l’Osmose Eyrans

Eyrans

Soirée rencontres amicale au restaurant l’Osmose

Restaurant l’Osmose 72 Route de Bel Air Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez vous faire de nouveaux Zamis !

L’Osmose vous invite à une soirée endiablée animée par Jordi et Céline autour de jeux et de musique !

Défis par équipe et individuels (blind test, quiz, imitations et beaucoup de rigolade….^^).

Inscrivez-vous vite !

Places limitées à 50 personnes, espace jeux pour enfant. .

Restaurant l’Osmose 72 Route de Bel Air Eyrans 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 55 80

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English :

L’événement Soirée rencontres amicale au restaurant l’Osmose Eyrans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde