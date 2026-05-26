Soirée rencontres amicale au restaurant l’Osmose Restaurant l’Osmose Eyrans
Soirée rencontres amicale au restaurant l’Osmose Restaurant l’Osmose Eyrans vendredi 5 juin 2026.
Eyrans
Soirée rencontres amicale au restaurant l’Osmose
Restaurant l’Osmose 72 Route de Bel Air Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez vous faire de nouveaux Zamis !
L’Osmose vous invite à une soirée endiablée animée par Jordi et Céline autour de jeux et de musique !
Défis par équipe et individuels (blind test, quiz, imitations et beaucoup de rigolade….^^).
Inscrivez-vous vite !
Places limitées à 50 personnes, espace jeux pour enfant. .
Restaurant l’Osmose 72 Route de Bel Air Eyrans 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 55 80
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L’événement Soirée rencontres amicale au restaurant l’Osmose Eyrans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde