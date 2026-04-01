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Soirée Rencontres Vign’au T Vignot

Soirée Rencontres Vign’au T Vignot jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Vign'au T

Adresse : 5 Rue du général Verneau

Ville : 55200 Vignot

Département : Meuse

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Vignot

Soirée Rencontres

Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 19:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Le Vign’Au T vous invite à une soirée Rencontres pour les célibataires autour d’un bon repas.
N’attendez plus et réservez dès maintenant 07 68 15 53 85 bar.vignaut@gmail.comAdultes
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Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85  bar.vignaut@gmail.com

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English :

Le Vign’Au T invites you to a Singles’ Evening with a good meal.
Don’t wait any longer and book now: 07 68 15 53 85 bar.vignaut@gmail.com

L’événement Soirée Rencontres Vignot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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