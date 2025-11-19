Soirée rendez-vous Tea Time Angoulême

Soirée rendez-vous Tea Time

2 avenue de Cognac Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Le Comité des Jumelages d’Angoulême vous invite à un rendez-vous sur le thème de l’Angleterre Tea Time !

2 avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 54 72 angouleme.jumelages@gmail.com

English :

Angoulême?s Comité des Jumelages invites you to an English-themed Tea Time event!

German :

Das Comité des Jumelages d’Angoulême lädt Sie zu einem Treffen mit dem Thema England Tea Time ein!

Italiano :

Il Comité des Jumelages d’Angoulême vi invita a un’ora del tè sul tema dell’Inghilterra!

Espanol :

El Comité des Jumelages d’Angoulême le invita a la hora del té sobre el tema de Inglaterra

