Soirée rentrée littéraire Médiathèque L’esplanade Saint-Yrieix-sur-Charente

Soirée rentrée littéraire

Médiathèque L’esplanade 19bis avenue de l’union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Pas facile de faire son choix parmi les centaines de nouveaux romans à chaque rentrée littéraire. Pour cela, ils ont fait appel à l’une de nos librairies partenaires qui viendra faire une présentation de ses coups de cœur de la rentrée.

.

Médiathèque L’esplanade 19bis avenue de l’union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s not easy to choose from among the hundreds of new novels published each fall. That’s why they’ve called on one of our partner bookshops to present their picks of the new season.

L’événement Soirée rentrée littéraire Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême