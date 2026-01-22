Soirée réouverture Les Pieds dans l’Eau Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence
Soirée réouverture Les Pieds dans l’Eau Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence vendredi 13 février 2026.
Soirée réouverture Les Pieds dans l’Eau
Vendredi 13 février 2026 à partir de 19h. Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Rendez-vous pour la réouverture du bistrot Les Pieds dans L’Eau à Saint-Rémy-de-Provence.Amoureux
Retrouvez l’équipe du bistrot Les Pieds dans L’Eau pour leur soirée signature N°3.
Au programme de ce vendredi 13 février
– musique,
– nouveautés,
– surprises
Ouverture de l’étage à partir de 19h ! .
Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 74 49
English :
See you at the reopening of Les Pieds dans L’Eau bistro in Saint-Rémy-de-Provence.
