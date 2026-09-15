SOIRÉE REPAIR CAFÉ Le Son’Art Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE REPAIR CAFÉ

Le Son’Art 108 Avenue Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:30:00

fin : 2026-09-15 21:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Ne jetez plus ! Apprenez à réparer…

Apportez vos appareils défectueux, on essaie de le réparer ensemble ! Mécanique, électrique, électronique, mécanique vélo..

Rejoignez notre équipe si vous aimez réparer ou juste échanger avec nos bénévoles expérimentés.

Soirée gratuite et ouverte à tous (don ou collation à partager appréciée), sur inscription au 06 66 16 43 96 ou repaircafedestbrevin@orange.fr

Venez passer un moment convivial et utile. .

Le Son’Art 108 Avenue Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 16 43 96 repaircafedestbrevin@orange.fr

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English :

Don’t throw anymore! Learn how to repair…

L’événement SOIRÉE REPAIR CAFÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin