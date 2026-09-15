SOIRÉE REPAIR CAFÉ Le Son’Art Saint-Brevin-les-Pins
mardi 15 septembre 2026 · Le Son'Art · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE REPAIR CAFÉ
Le Son’Art 108 Avenue Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 21:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Ne jetez plus ! Apprenez à réparer…
Apportez vos appareils défectueux, on essaie de le réparer ensemble ! Mécanique, électrique, électronique, mécanique vélo..
Rejoignez notre équipe si vous aimez réparer ou juste échanger avec nos bénévoles expérimentés.
Soirée gratuite et ouverte à tous (don ou collation à partager appréciée), sur inscription au 06 66 16 43 96 ou repaircafedestbrevin@orange.fr
Venez passer un moment convivial et utile. .
Le Son’Art 108 Avenue Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 16 43 96 repaircafedestbrevin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t throw anymore! Learn how to repair…
L’événement SOIRÉE REPAIR CAFÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique)
- VISITE ATELIER MODÉLISME-MAQUETTES Saint-Brevin-les-Pins 15 septembre 2026
- LES RDV DE L’ESPACE FAMILLE Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins 16 septembre 2026
- TRICOT – CROCHET OCTOBRE ROSE L’Aiguille des Pins Saint-Brevin-les-Pins 16 septembre 2026
- VACANCES EN DANGER JEU DE PISTE FAMILIAL Office de Tourisme des Pins Saint-Brevin-les-Pins 16 septembre 2026
- CINÉFILOU : CHIEN BLEU Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins 16 septembre 2026