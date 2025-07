Soirée repas à l’Oddiyana Garden Oddiyana Garden Peyzac-le-Moustier

Soirée repas à l’Oddiyana Garden Oddiyana Garden Peyzac-le-Moustier samedi 9 août 2025.

Soirée repas à l’Oddiyana Garden

Oddiyana Garden 76 Route Abri du Moustérien Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Soirée organisée à l’occasion du 5ème anniversaire de Oddiyana Garden.

Ambiance blues et spectacle (avec the Gogo blues bans)

Exposition de vêtements et bijoux

Repas Thali + dessert + boisson traditionnelle)

Sur réservation.

Oddiyana Garden 76 Route Abri du Moustérien Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 69 23 61

English : Soirée repas à l’Oddiyana Garden

Oddiyana Garden’s 5th anniversary party.

Blues atmosphere and show (with the Gogo blues bans)

Clothing and jewelry exhibition

Meal: Thali + dessert + traditional drink)

Reservations required.

German : Soirée repas à l’Oddiyana Garden

Abendveranstaltung anlässlich des 5-jährigen Bestehens von Oddiyana Garden.

Blues-Ambiente und Show (mit the Gogo blues bans)

Ausstellung von Kleidung und Schmuck

Essen: Thali + Dessert + traditionelles Getränk)

Mit Reservierung.

Italiano :

Una serata per festeggiare il 5° anniversario del Giardino Oddiyana.

Atmosfera e spettacolo blues (con i Gogo blues bans)

Esposizione di abiti e gioielli

Pasto: Thali + dessert + bevanda tradizionale)

Solo su prenotazione.

Espanol : Soirée repas à l’Oddiyana Garden

Una velada para celebrar el 5º aniversario del Jardín Oddiyana.

Ambiente y espectáculo de blues (con los Gogo blues bans)

Exposición de ropa y joyas

Comida: Thali + postre + bebida tradicional)

Sólo con reserva previa.

