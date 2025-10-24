Soirée repas africain-concert à l’Elabo de Paulette Aouste-sur-Sye

Soirée repas africain-concert à l’Elabo de Paulette Aouste-sur-Sye vendredi 24 octobre 2025.

Soirée repas africain-concert à l’Elabo de Paulette

9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Soirée de soutien à KABA. Repas: thieb poulet/thieb végétarien sur place ou à emporter. Concert: Seymor Sparks. Uniquement sur réservation avant le 22/10 au 06 27 24 80 69 PAR SMS. Invitation à un voyage dans le blues et le rock.

9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 elabo_cafeculturel@disroot.org

English :

Evening in support of KABA. Meals: chicken thieb/vegetarian thieb on site or to take away. Concert: Seymor Sparks. Reservations required before 22/10 on 06 27 24 80 69 BY SMS. Invitation to a journey through blues and rock.

German :

Abend zur Unterstützung von KABA. Essen: Hühnchen-Thieb/vegetarischer Thieb vor Ort oder zum Mitnehmen. Konzert: Seymor Sparks. Nur mit Reservierung vor dem 22.10. unter 06 27 24 80 69 PAR SMS. Einladung zu einer Reise durch Blues und Rock.

Italiano :

Serata a sostegno di KABA. Pasto: thieb di pollo/vegetariano sul posto o da asporto. Concerto: Seymor Sparks. Prenotazione obbligatoria entro il 22/10 allo 06 27 24 80 69 via SMS. Un invito a un viaggio attraverso il blues e il rock.

Espanol :

Velada en apoyo de la KABA. Comida: thieb de pollo/vegetariano in situ o para llevar. Concierto: Seymor Sparks. Reserva obligatoria antes del 22/10 en el 06 27 24 80 69 POR SMS. Una invitación a un viaje a través del blues y el rock.

