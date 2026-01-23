Soirée repas and Dance floor

Préfontaines Loiret

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée repas and Dance floor

Une superbe soirée festive vous attend ! Au programme repas (moules-frites) et le dance floor sera animé par DJ Seb. Pensez à réserver. 14 .

Préfontaines 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 08 31 97 prefontainescomitedesfetes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening meal and dance floor

L’événement Soirée repas and Dance floor Préfontaines a été mis à jour le 2026-01-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS