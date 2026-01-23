Soirée repas and Dance floor Préfontaines
Préfontaines Loiret
Tarif : 14 EUR
14
Tarif enfant
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Une superbe soirée festive vous attend ! Au programme repas (moules-frites) et le dance floor sera animé par DJ Seb. Pensez à réserver. 14 .
Préfontaines 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 08 31 97 prefontainescomitedesfetes@gmail.com
