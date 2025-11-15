Soirée Repas Cabaret pour le Téléthon Bommiers
Soirée Repas Cabaret pour le Téléthon Bommiers samedi 15 novembre 2025.
Soirée Repas Cabaret pour le Téléthon
Bommiers Indre
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’association Familles Rurales de Mâron organise un repas Caberet pour le Téléthon à Bommiers
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h avec Les Darlings.
Au menu
Kir pétillant et amuse-bouche
Carpaccio de saumon
Gratin dauphinois et Magret de canard
Fromage et salade
Fondant au chocolat
Café
Sur réservation obligatoire avant le 08/11 32 .
Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 73 71 60
English :
Association Familles Rurales de Mâron organizes a Caberet meal for the Telethon in Bommiers
German :
Der Verein Familles Rurales de Mâron organisiert ein Caberet-Essen für den Telethon in Bommiers
Italiano :
L’associazione Familles Rurales di Mâron organizza un pasto Caberet per il Telethon di Bommiers
Espanol :
La asociación Familles Rurales de Mâron organiza una comida de Caberet para el Teletón de Bommiers
