Soirée Repas Cabaret pour le Téléthon Bommiers samedi 15 novembre 2025.

Bommiers Indre

L’association Familles Rurales de Mâron organise un repas Caberet pour le Téléthon à Bommiers
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h avec Les Darlings.
Au menu
Kir pétillant et amuse-bouche
Carpaccio de saumon
Gratin dauphinois et Magret de canard
Fromage et salade
Fondant au chocolat
Café
Sur réservation obligatoire avant le 08/11 32  .

Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 73 71 60 

English :

Association Familles Rurales de Mâron organizes a Caberet meal for the Telethon in Bommiers

German :

Der Verein Familles Rurales de Mâron organisiert ein Caberet-Essen für den Telethon in Bommiers

Italiano :

L’associazione Familles Rurales di Mâron organizza un pasto Caberet per il Telethon di Bommiers

Espanol :

La asociación Familles Rurales de Mâron organiza una comida de Caberet para el Teletón de Bommiers

