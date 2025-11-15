Soirée Repas Cabaret pour le Téléthon

Bommiers Indre

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

L’association Familles Rurales de Mâron organise un repas Caberet pour le Téléthon à Bommiers

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h avec Les Darlings.

Au menu

Kir pétillant et amuse-bouche

Carpaccio de saumon

Gratin dauphinois et Magret de canard

Fromage et salade

Fondant au chocolat

Café

Sur réservation obligatoire avant le 08/11 32 .

Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 73 71 60

English :

Association Familles Rurales de Mâron organizes a Caberet meal for the Telethon in Bommiers

German :

Der Verein Familles Rurales de Mâron organisiert ein Caberet-Essen für den Telethon in Bommiers

Italiano :

L’associazione Familles Rurales di Mâron organizza un pasto Caberet per il Telethon di Bommiers

Espanol :

La asociación Familles Rurales de Mâron organiza una comida de Caberet para el Teletón de Bommiers

L’événement Soirée Repas Cabaret pour le Téléthon Bommiers a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Champs d’Amour