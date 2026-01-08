Soirée repas-cabaret transformiste Salle des fêtes Maison des associations Vichy

Soirée repas-cabaret transformiste

Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Comité du Quartier de France et de la Croix Saint-Martin organise une soirée repas-cabaret transformiste.

.

Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 64 30 19 comiteq2f@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité du Quartier de France et de la Croix Saint-Martin is organizing a transformist cabaret dinner.

L’événement Soirée repas-cabaret transformiste Vichy a été mis à jour le 2026-01-08 par Vichy Destinations