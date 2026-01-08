Soirée repas-cabaret transformiste Salle des fêtes Maison des associations Vichy
Soirée repas-cabaret transformiste Salle des fêtes Maison des associations Vichy samedi 28 février 2026.
Soirée repas-cabaret transformiste
Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
public
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le Comité du Quartier de France et de la Croix Saint-Martin organise une soirée repas-cabaret transformiste.
.
Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 64 30 19 comiteq2f@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité du Quartier de France et de la Croix Saint-Martin is organizing a transformist cabaret dinner.
L’événement Soirée repas-cabaret transformiste Vichy a été mis à jour le 2026-01-08 par Vichy Destinations