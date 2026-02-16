Soirée repas Carnaval Saint-Martial-d’Albarède
Soirée repas Carnaval Saint-Martial-d'Albarède samedi 28 février 2026.
Soirée repas Carnaval
Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Masques, musique et fiesta toute la nuit ! DJ live, repas à thème et danse.
Déguisement fortement conseillé !
Menu 1 verre d’apéro ou soda velouté de chataignes Carbonade de carnaval croquettes de fromage dame blanche café. Sur place ou à emporter.
Tarif 20€ 15€ collégien 12€ -12 ans. Réservation obligatoire.
Soirée organisée par l’APE Giraut de Borneil. .
Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 91 49 30
