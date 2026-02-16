Soirée repas Carnaval Saint-Martial-d’Albarède

Soirée repas Carnaval

Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède Dordogne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Masques, musique et fiesta toute la nuit ! DJ live, repas à thème et danse.

Déguisement fortement conseillé !

Menu 1 verre d’apéro ou soda velouté de chataignes Carbonade de carnaval croquettes de fromage dame blanche café. Sur place ou à emporter.

Tarif 20€ 15€ collégien 12€ -12 ans. Réservation obligatoire.

Soirée organisée par l’APE Giraut de Borneil. .

Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 91 49 30

