Soirée-repas Choucroute à Beauvoir-sur-Niort Beauvoir-sur-Niort

29 Place de L Hôtel de ville Beauvoir-sur-Niort Deux-Sèvres
Le Comité d’Animation de Beauvoir-sur-Niort vous propose sa soirée-repas CHOUCROUTE avec animations musicales (réservation obligatoire).
25€ adulte
12€ enfants moins de 12 ans
Animation
– Quiz musical
– Karaoké
– Dancing .
29 Place de L Hôtel de ville Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 00 07 47
