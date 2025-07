Soirée repas-concert à la Miellerie Miellerie des Délices au Miel avec Duncan & Co Roussas

Soirée repas-concert à la Miellerie

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : Mercredi 2025-07-30 20:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

2025-07-30

Soirée concert avec les incroyables Duncan & Co. Ils nous enchanteront avec leur talent unique et leur passion pour la musique live. Vivez une expérience inoubliable au cœur de la miellerie, où la passion de la musique rencontre la douceur du miel.

Miellerie des Délices au Miel avec Duncan & Co 345 impasse Pied de Bert Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 99 info@delicesaumiel.com

English :

An evening concert with the incredible Duncan & Co. who will enchant us with their unique talent and passion for live music. Enjoy an unforgettable experience in the heart of the honey house, where the passion of music meets the sweetness of honey.

German :

Konzertabend mit den unglaublichen Duncan & Co. Sie werden uns mit ihrem einzigartigen Talent und ihrer Leidenschaft für Live-Musik verzaubern. Erleben Sie ein unvergessliches Erlebnis im Herzen der Honigfabrik, wo die Leidenschaft der Musik auf die Süße des Honigs trifft.

Italiano :

Una serata in concerto con gli incredibili Duncan & Co. che ci incanteranno con il loro talento unico e la loro passione per la musica dal vivo. Godetevi un’esperienza indimenticabile nel cuore della casa del miele, dove la passione della musica incontra la dolcezza del miele.

Espanol :

Una velada en concierto con los increíbles Duncan & Co. que nos encantarán con su talento único y su pasión por la música en directo. Disfrute de una experiencia inolvidable en el corazón de la Casa de la Miel, donde la pasión de la música se une a la dulzura de la miel.

