Soirée Repas concert Hang’Art Agen

Soirée Repas concert

Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Ce mois-ci, le Hang’ART célèbre son anniversaire avec une soirée festive et un repas-concert.

Ce mois ci, le Hang’ART souffle une bougie de plus, et nous serions ravis de partager ce moment avec vous ! Pour l’occasion, nous vous avons préparé une soirée festive et pleine de bonne humeur ! Le groupe Black Limousine sera présent pour un repas-concert dans une ambiance rock ans roll, afin de clôturer cette belle journée ! Que vous soyez là pour chanter, écouter ou simplement profiter de l’ambiance, votre présence sera le plus beau des cadeaux. .

Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 25 56 animation@standup47.com

English : Soirée Repas concert

This month, the Hang?ART celebrates its anniversary with a festive evening and a concert-meal.

