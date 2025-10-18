Soirée repas concert Garage Aignan
Soirée repas concert Garage Aignan samedi 18 octobre 2025.
Soirée repas concert
Garage AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-18 20:00:00
2025-10-18
L’association Peña Fiesta Brava vousd propose un repas concert avec Corentin Call.
Côté repas assiette composée, gardiane et son riz, salade, fromage , dessert et café.
Côté musique, Carentin Call es un chanteur-compositeur interprète, originaire de Bretagne, installé dans le Comminges où il a fondé sa petite famille. Son succès grandissant le porte vers les sommets qu’il mérite. Son talent, son charme simple et vrai en font un artiste attachant, aux capacités vocales hors du commun.
Reservations obligatoires .
Garage AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 79 91 26 98
English :
The Peña Fiesta Brava association invites you to a concert-meal with Corentin Call.
Meal includes: mixed platter, gardiane with rice, salad, cheese, dessert and coffee.
As for the music, Carentin Call is a singer-songwriter originally from Brittany, but now settled in Comminges, where he started a small family. His growing success has taken him to the heights he deserves. His talent and simple, genuine charm make him an endearing artist with uncommon vocal abilities.
German :
Der Verein Peña Fiesta Brava bietet Ihnen ein Essenskonzert mit Corentin Call.
Das Essen: gemischter Teller, Gardiane mit Reis, Salat, Käse, Dessert und Kaffee.
Was die Musik betrifft, so ist Carentin Call ein Sänger und Komponist, der aus der Bretagne stammt und sich in Comminges niedergelassen hat, wo er seine kleine Familie gegründet hat. Sein wachsender Erfolg bringt ihn in die Höhen, die er verdient. Sein Talent, sein einfacher und echter Charme machen ihn zu einem fesselnden Künstler mit außergewöhnlichen stimmlichen Fähigkeiten.
Italiano :
L’associazione Peña Fiesta Brava vi offre un concerto con Corentin Call.
Il pasto comprende: piatto misto, bistecca alla gardiana con riso, insalata, formaggio, dessert e caffè.
Per quanto riguarda la musica, Carentin Call è un cantautore originario della Bretagna, ora stabilitosi a Comminges, dove ha messo su una piccola famiglia. Il suo crescente successo lo ha portato ai livelli che merita. Il suo talento e il suo fascino semplice e genuino lo rendono un interprete accattivante, con capacità vocali fuori dal comune.
Espanol :
La asociación Peña Fiesta Brava te ofrece una comida concierto con Corentin Call.
La comida incluye: plato mixto, filete gardiane con arroz, ensalada, queso, postre y café.
En cuanto a la música, Carentin Call es un cantautor originario de Bretaña, que ahora se ha instalado en Comminges, donde ha formado una pequeña familia. Su éxito creciente le ha llevado a las alturas que se merece. Su talento y su encanto sencillo y genuino hacen de él un artista entrañable, con unas dotes vocales fuera de lo común.
